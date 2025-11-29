Mps-Mediobanca Schlein tuona contro Giorgetti | Venga a riferire in Aula per chiarire
Schlein è intervenuta a seguito della pubblicazione dell'atto di perquisizione firmato dal pm di Milano, che spiega parte dei motivi delle indagini. Secondo le indagini, sembrerebbe "inspiegabile" l'affidamento di un anno fa del ruolo 'di bookrunner unico a Banca Akros come intermediario. Una decisione che secondo i pm sarebbe solo per "voler pilotare l'attività di dismissione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
L’incontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein non si farà: anche questa volta il dibattito è stato surreale, tra inviti ad Atreju accettati solo a determinate condizioni, terzi leader politici coinvolti di punto e in bianco, accuse reciproche. Non si terrà il dibattito né tra la - facebook.com Vai su Facebook
Schlein: “Inchiesta su Mps-Mediobanca conferma ruolo opaco di governo e Mef, Giorgetti in aula” - “Il quadro che emerge dall’inchiesta in corso sulla operazione di Mps su Mediobanca conferma le gravi preoccupazioni che ... Riporta ilfattoquotidiano.it
**Mps-Mediobanca: Schlein, 'ruolo opaco di governo e Mef, Giorgetti riferisca in Aula'** - "Il quadro che emerge dall'inchiesta in corso sull'operazione di Mps su Mediobanca conferma le gravi preoccupazioni che abbiamo espresso nei mesi scorsi, in particolare per ... Secondo iltempo.it
Banche: Schlein su Mps-Mediobanca, ruolo opaco di governo e Mef, Giorgetti riferisca in Aula - Il quadro che emerge dall'inchiesta in corso sulla operazione di Mps su Mediobanca "conferma le gravi preoccupazioni che abbiamo ... Secondo agenzianova.com