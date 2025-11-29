Mps-Mediobanca Schlein tuona contro Giorgetti | Venga a riferire in Aula per chiarire

Schlein è intervenuta a seguito della pubblicazione dell'atto di perquisizione firmato dal pm di Milano, che spiega parte dei motivi delle indagini. Secondo le indagini, sembrerebbe "inspiegabile" l'affidamento di un anno fa del ruolo 'di bookrunner unico a Banca Akros come intermediario. Una decisione che secondo i pm sarebbe solo per "voler pilotare l'attività di dismissione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

