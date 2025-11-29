Movistar e Dazn si aggiudicano i diritti della Primera División fino al 2032 | la Liga incasserà 1,05 miliardi a stagione

La Liga ha rinnovato i diritti televisivi della Primera División con Movistar+ e Dazn fino al 2032, incassando 1,05 miliardi di euro a stagione. L’accordo segna un incremento rispetto al ciclo precedente e conferma la crescita economica del calcio spagnolo. Ne parla As. La Liga rinnova con Movistar e Dazn: i dettagli. Ecco cosa scrive As: “Movistar+ Dazn continueranno a essere fino al 2032 le piattaforme che trasmetteranno le partite della Primera División. LaLiga ha assegnato venerdì i diritti televisivi della sua principale competizione per un valore di 1,05 miliardi di euro a stagione, ottenendo un incremento dei ricavi in questa gara nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Movistar e Dazn si aggiudicano i diritti della Primera División fino al 2032: la Liga incasserà 1,05 miliardi a stagione

Solo la Serie A-ss meno attraente causa Champions League via De Siervo (oltre alla sua amata pirateria). La Liga fino al 2032 aumenta i ricavi domestici dei diritti tv, nonostante Movistar abbia alzato le cifre per le coppe e anche Dazn conferma di fatto le stes Vai su X

