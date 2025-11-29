mostri soprannaturali che devono tornare nei nuovi fumetti

Il ritorno di Supernatural nel mondo dei fumetti promette di rivitalizzare alcune delle creature più iconiche della serie televisiva. La nuova serie a fumetti di Dynamite Entertainment si focalizza su avventure “Monster of the Week”, ambientate tra gli episodi di fine prima stagione. Questo consente di esplorare nemici già noti e di introdurre nuove minacce, con la possibilità di approfondire le storie di molte creature che hanno contraddistinto le stagioni dello show. le creature di supernatural che ritornano nel fumetto. Nel corso delle 15 stagioni complessive, Supernatural ha trasmesso 327 episodi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

