A Mosca ha riaperto la grande pista di pattinaggio su ghiaccio nel parco espositivo VDNKh dell’era sovietica. Una struttura da 20 mila metri quadrati che può ospitare 5 mila persone. Approfittando anche del clima insolitamente mite per la capitale della Russia, in tantissimi hanno preso d’assalto la pista e si sono divertiti con i loro pattini sul ghiaccio. La riapertura del gigantesco impianto per i moscoviti è un segnale del via all’inverno e alla stagione delle feste. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mosca, riapre pista di pattinaggio nel parco VDNKh: in tantissimi si cimentano sul ghiaccio