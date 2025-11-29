Mosca accusa gli Stati Uniti | Reclutano filippini per combattere in Ucraina

Il Ministero degli Esteri russo torna a puntare il dito contro Stati Uniti ed Europa. La portavoce Maria Zakharova ha denunciato in conferenza stampa una presunta campagna di reclutamento avviata nelle Filippine da rappresentanti statunitensi per arruolare cittadini locali da inviare a combattere al fianco delle forze armate ucraine. Un’accusa pesante, accompagnata – come riferisce l’agenzia di stampa russa Tass – dal coinvolgimento attribuito anche alla Germania, accusata di facilitare il rilascio di visti Schengen ai “contractor” diretti verso l’Europa. L’accusa: “Campagna di reclutamento avviata dagli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mosca accusa gli Stati Uniti: “Reclutano filippini per combattere in Ucraina”

