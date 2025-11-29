Morto Padre Eligio fondatore di Telefono Amico e Mondo X e padre spirituale del Milan

Milano, 29 novembre 2025 – È morto all'età di 94 anni Padre Eligio Gelmini, una vita dalla parte degli ultimi. Padre spirituale del Milan negli anni Sessanta e Settanta, grande amico di Gianni Rivera, nel 1964 fondò il primo 'Telefono amico' e, nel 1967, la prima comunità per il recupero dei tossicodipendenti, Mondo X, divenuta poi una rete di comunità: oltre a Milano, anche Cozzo (Pavia), sull'Isola di Formica, nell'arcipelago delle isole Egadi, a Cetona (Siena), e persino sul monte Tabor, in Israele. Padre Eligio, Angiolino Gelmini all'anagrafe, era nato nel 1931 nel villaggio Bisentrate, frazione di Pozzuolo Martesana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto Padre Eligio, fondatore di Telefono Amico e Mondo X e padre spirituale del Milan

