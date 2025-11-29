Morto Padre Eligio fondatore di Telefono Amico e Mondo X addio al frate che salvava gli ultimi dalla droga

Padre Eligio ha dedicato la vita a essere dalla parte degli ultimi, agli albori dell'epidemia dell'eroina a Milano ha fondato la comunità "Mondo X". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto Padre Eligio fondatore di Telefono Amico e Mondo X, addio al frate che salvava gli ultimi dalla droga

