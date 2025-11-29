Mortise inaugurata la a terza casa di quartiere Benciolini | Un dovere creare luoghi di socialità

Padovaoggi.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina, sabato 29 novembre, una serie di iniziative per l'inaugurazione della Casa di Quartiere a Mortise: è la terza casa di quartiere su quattro dopo quella dell’Arcella e delle Cave in attesa dell’avvio di quella del Portello, parte del progetto che mira a trasformare almeno uno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sanità Veneto: inaugurata una nuova Casa di comunità - È stata inaugurata stamani ad Arsiero (Vicenza) una nuova Casa di comunità nel territorio di competenza dell'Ulss 7 Pedemontana; va ad affiancarsi a quelle già realizzate a Malo e Asiago, e a quelle ... ansa.it scrive

Inaugurata a Padova la Casa del made in Italy - È stata inaugurata a Padova oggi pomeriggio la Casa del Made in Italy, la seconda struttura del ministero delle Imprese in Veneto dopo l'apertura di quella di Mestre (Venezia) alcune settimane fa. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mortise Inaugurata Terza Casa