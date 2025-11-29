Mortise inaugurata la a terza casa di quartiere Benciolini | Un dovere creare luoghi di socialità

Da questa mattina, sabato 29 novembre, una serie di iniziative per l'inaugurazione della Casa di Quartiere a Mortise: è la terza casa di quartiere su quattro dopo quella dell’Arcella e delle Cave in attesa dell’avvio di quella del Portello, parte del progetto che mira a trasformare almeno uno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

