Morte di un dietologo in libreria una nuova commedia gialla piena di gusto

Roma, 29 nov. (askanews) – E’sbarcato libreria e on line “Morte di un dietologo”, edito da Aliberti, di Piero Degli Antoni. Philippe Magnagatti, il dietologo più famoso di Bergamo, viene trovato morto, avvelenato, nella sua auto. I sospettati sono molti: l’ex moglie che poteva ambire all’eredità, il figlio che aveva rotto i ponti col padre e aspettava solo la sua morte per entrare in possesso della sua ricchezza, un cattolicissimo assessore apparentemente integerrimo che in realtà nasconde un figlio segreto, oppure un giocatore dell’Atalanta che non rende più come prima forse a causa di una dieta sbagliata, o ancora i genitori di una ragazza sovrappeso che era paziente proprio di Magnagatti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it