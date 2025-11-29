Morì a soli 5 anni il Babbo Natale dei bambini visita la tomba della piccola Sara
Una visita toccante oggi a Faenza. Il Babbo Natale dei Bambini ha fatto visita al cimitero manfredo per un saluto davanti alla tomba di Sara Cantagalli, la bimba morta a soli 5 anni dopo una lunga lotta contro un raro tumore. Nell'occasione il Babbo Natale dei Bambini, da tempo impegnato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
