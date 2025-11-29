monza a castellammare di stabia un match cruciale per inseguire il sogno promozione

Monza, 29 novembre 2025 – I tanti complimenti ricevuti nelle ultime settimane non devono essere motivo di distrazione. In casa Monza il prossimo mese, che parte con la trasferta di domani (ore 15) sul campo della Juve Stabia, è ritenuto fondamentale per cementificare lo straordinario percorso iniziato verso il sogno promozione. Nello specifico in questo weekend i biancorossi capolisti, con un successo in Campania, avrebbero l’occasione di sfruttare il ko del Modena e allungare ulteriormente il proprio distacco in vetta. Le parole di mister Bianco. Le sette vittorie consecutive raggiunte sono motivo di orgoglio, ma il tecnico brianzolo Paolo Bianco non si accontenta: “Sappiamo quale è il nostro obiettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

