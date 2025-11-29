Montesarchio il primo dicembre riprendono le lezioni al ‘Fermi’

Tempo di lettura: < 1 minuto Si informa che da lunedì 1° dicembre 2025 tutte le classi dell ‘Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Montesarchio riprenderanno regolarmente le lezioni. A seguito dell’ordinanza sindacale n. 20 del 28112025, del Comune di Montesarchio, con la quale era stata disposta la chiusura del plesso per consentire interventi urgenti di derattizzazione e disinfestazione, le autorità competenti hanno provveduto con tempestività a effettuare tutte le operazioni necessarie, ripristinando le condizioni di piena sicurezza e igiene per studenti, personale e famiglie. La Dirigente Scolastica Pasqualina Luciano ringrazia il Comune di Montesarchio, nella persona del Sindaco Carmelo Sandomenico, e la Provincia di Benevento, guidata dal Presidente Nino Lombardi, per l’immediato intervento, la collaborazione istituzionale e la costante attenzione rivolta alla comunità scolastica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

