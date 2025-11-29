montepaschi la procura a corto di prove

Il giorno dopo lo scossone giudiziario, il titolo Mps ha chiuso un'altra seduta in rosso cedendo il 2,1% mentre Mediobanca ha limato solo dello 0,15%. Le indiscrezioni sugli indagati, va ricordato, sono state duffuse dal Corriere della Sera nel pomeriggio di giovedì a Borsa aperta e il Monte poco dopo ha archiviato la seduta lasciando sul terreno il 4,5% (Piazzetta Cuccia quasi il 2%). Eppure le accuse della procura di Milano, sin qui note, sono piuttosto generiche. Fanno riferimento all'ostacolo alle funzioni di vigilanza (Consob, Bce e Ivass) e una non meglio precisata manipolazione di mercato: oggi, con lo studio delle carte, si capiranno meglio i confini dell'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

