Montemesola protegge i suoi anziani | incontro con l’Arma per prevenire le truffe

Tarantini Time Quotidiano A Montemesola la prevenzione passa dal dialogo. Il 27 novembre, in un clima di partecipazione e attenzione, si è tenuto un incontro pubblico organizzato dal Comune insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Parrocchia di Santa Maria della Croce. Al centro, un tema che tocca da vicino molte famiglie: le truffe ai danni degli anziani. A guidare la discussione sono intervenuti il Maggiore Silvana Fabbricatore, comandante della Compagnia di Martina Franca, il Maresciallo Francesco Muolo, comandante della locale stazione e il parroco Don Andrea Casarano. Gli esperti hanno accompagnato i presenti in un viaggio tra i meccanismi più comuni del raggiro, spiegando come i truffatori sappiano sfruttare fiducia, emozioni e fragilità per colpire le persone più esposte. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

