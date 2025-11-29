Monte Bollettone scivola sul sentiero | elicottero soccorso alpino e vigili del fuoco in azione

Quicomo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava camminando lungo il sentiero che porta a Capanna Mara, quando è scivolato e ha riportato una caduta che non gli ha più consentito di proseguire. È successo poco prima di mezzogiorno di oggi, sul Monte Bollettone, nel territorio di Erba.I soccorsi sono scattati alle 11.52,  in una zona. 🔗 Leggi su Quicomo.it

