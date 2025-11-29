Monsano malore fatale in casa Lorenzo Krat Baldini si spegne a soli 37 anni

MONSANO - La comunità di Monsano scossa da ua tragedia. Lorenzo Baldini, monsanese trapianto a Ravenna, si è spento a soli 37 annni dopo essere stato colpito da un malore in casa, in. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Monsano, malore fatale in casa, Lorenzo "Krat" Baldini si spegne a soli 37 anni

