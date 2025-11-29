Monsano malore fatale in casa Lorenzo Krat Baldini si spegne a soli 37 anni

Corriereadriatico.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONSANO - La comunità di Monsano scossa da ua tragedia. Lorenzo Baldini, monsanese trapianto a Ravenna, si è spento a soli 37 annni dopo essere stato colpito da un malore in casa, in. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

monsano malore fatale in casa lorenzo krat baldini si spegne a soli 37 anni

© Corriereadriatico.it - Monsano, malore fatale in casa, Lorenzo "Krat" Baldini si spegne a soli 37 anni

Argomenti simili trattati di recente

monsano malore fatale casaMonsano, malore fatale in casa, Lorenzo "Krat" Baldini si spegne a soli 37 anni - Lorenzo Baldini, monsanese trapianto a Ravenna, si è spento a soli 37 annni dopo essere stato colpito da un malore in casa, ... Si legge su corriereadriatico.it

Cesare Paciotti, morto il re della scarpa: il malore fatale in casa, aveva 67 anni. Addio a un simbolo del Made in Italy - Cesare Paciotti è morto a 67 anni: l’imprenditore calzaturiero era il re della scarpa. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Monsano Malore Fatale Casa