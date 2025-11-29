Monobob | a Igls vince Kaysha Love che raggiunge Laura Nolte in vetta alla generale

Grazie ad una seconda manche stellare Kaysha Love si è aggiudicata la prova di Igls-Innsbruck (Austria) secondo appuntamento della Coppa del Mondo di monobob 2025. Sul budello tirolese, infatti, la statunitense ha dominato la scena con il nuovo record della pista che le ha permesso di sopravanzare Bree Walker che era al comando della graduatoria a metà gara. A questo punto la classifica della Coppa del Mondo vede al comando a braccetto Kaysha Love e Laura Nolte con 435 punti contro i 392 di Bree Walker ed i 384 di Lisa Buckwitz. Il successo di Igls, come detto, è andato alla statunitense Kaysha Love (56. 🔗 Leggi su Oasport.it

