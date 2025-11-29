Mondiale futsal donne | l' Italia batte in rimonta l' Iran Ai quarti le azzurre trovano il Portogallo

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impresa delle azzurre della ct Salvatore: da 0-1 a 3-1 con un po' di ansia e grazie alle reti di Bertè, Borges e Vanelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

