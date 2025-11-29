Monaco Psg rabbia Chevalier | La caviglia? Potrebbe andare meglio Sono stato fortunato la mia carriera avrebbe portuto prendere una svolta

Monaco Psg, rabbia Chevalier. Dopo l’intervento di Camara nei confronti di Chevalier non sanzionato dall’arbitro il portiere si è sfogato ai media Il Paris Saint-Germain è stato sconfitto 1-0 dal Monaco in un match cruciale per la testa della Ligue 1, con Minamino autore del gol decisivo. La sconfitta lascia il PSG vulnerabile, con Marsiglia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Monaco Psg, rabbia Chevalier: «La caviglia? Potrebbe andare meglio. Sono stato fortunato, la mia carriera avrebbe portuto prendere una svolta»

