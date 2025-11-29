Monaco Psg rabbia Chevalier | La caviglia? Potrebbe andare meglio Sono stato fortunato la mia carriera avrebbe portuto prendere una svolta

Monaco Psg, rabbia Chevalier. Dopo l’intervento di Camara nei confronti di Chevalier non sanzionato dall’arbitro il portiere si è sfogato ai media Il Paris Saint-Germain è stato sconfitto 1-0 dal Monaco in un match cruciale per la testa della Ligue 1, con Minamino autore del gol decisivo. La sconfitta lascia il PSG vulnerabile, con Marsiglia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

monaco psg rabbia chevalierPSG, intervento killer di Camara su Chevalier: attimi di terrore nel match col Monaco. Il portiere: “Ho temuto per la mia carriera” - PSG, attimi di paura per Lucas Chevalier che finisce a terra dopo l'entrata killer di Camara che viene solo ammonito: Ho temuto per la mia carriera ... Si legge su sport.virgilio.it

monaco psg rabbia chevalierMonaco-PSG 1-0: video, gol e highlights - Seconda sconfitta in campionato per i campioni in carica, battuti di misura sul campo del Monaco: decide al 68' il destro di Minamino su assist di Golovin. Lo riporta sport.sky.it

"Abbiamo preso un portiere bravo coi piedi": Psg, che bordata a Donnarumma. E anche Chevalier... - E che la situazione creatasi tra i pali del Psg non fosse agevole, lo si evince anche dall'uso delle parole ... Come scrive gazzetta.it

