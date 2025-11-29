Momenti di paura in campo perde i sensi dopo uno scontro Il gioco non si ferma è polemica

Viareggio, 29 novembre 2025 – Grosso spavento per il 28enne calciatore genovese ma oramai viareggino d’adozione a tutti gli effetti Samuele Chicchiarelli che nella partita del campionato di Promozione Toscana giocata mercoledì pomeriggio allo stadio “Deste“ di Avenza a Carrara (era il recupero fra la San Marco Avenza e il suo Urbino Taccola, finito poi 1-0) è rimasto vittima di una violenta botta fortuita scontrandosi col portiere avversario nel finale di gara, perdendo i sensi per qualche secondo in cui è rimasto inerme a terra prima dell’interruzione del gioco da parte dell’arbitro Giacomo Lambardi della sezione di Piombino e prima degli immediati soccorsi prontamente prestatigli da parte del personale medico-sanitario obbligatoriamente presente sul posto alla Covetta (dopo la morte di Mattia Giani nell’aprile 2024 a 26 anni sono cambiati i regolamenti nei principali campionati dilettantsitici regionali). 🔗 Leggi su Lanazione.it

