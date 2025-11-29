Modric Milan il croato continua a stupire | anche contro la Lazio proverà a trascinare i rossoneri I dettagli!

Calcionews24.com | 29 nov 2025

Modric Milan, il croato si sta rivelando sempre di più l’arma in più di questa squadra. E contro la Lazio proverà ad essere ancora decisivo Luka Modric, a 40 anni, non smette di stupire. Il fuoriclasse croato, arrivato al Milan a parametro zero in estate, si è immediatamente imposto come leader tecnico e carismatico della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Modric Milan, il croato continua a stupire: anche contro la Lazio proverà a trascinare i rossoneri. I dettagli!

