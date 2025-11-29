Modifica del percorso del bus 15 | utenza di Via Milano penalizzata

ChiAmaParma esprime preoccupazione per la decisione di TEP di escludere Via Milano dal percorso della linea 15.Una via in cui vi sono strutture di assistenza ad anziani e soggetti fragili, scuola primaria e secondaria, associazioni ed esercizi commerciali. Un’utenza che si è vista, dall’oggi al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

