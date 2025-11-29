Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - “Le mie parole sono state travisate. Mi dispiace tanto. Sono un uomo di pace. Non ho un ruolo di rilievo in ambienti dell'Islam radicale, come è stato detto. Mi dispiace davvero se le mie parole sono state male interpretate. Chiedo di restare in Italia. Se verrò trasferito in Egitto, la mia vita sarà a rischio, non fatemi andare in Egitto.”. A parlare è Mohamed Shahin, 47 anni, l'imam di Torino, rinchiuso nel Cpr di Caltanissetta che rischia l'espulsione dall'Italia. Shahin ha incontrato oggi nella struttura del Cpr l'avvocato Anthiny De Lisi, il Garante dei detenuti della Regione siciliana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Mo: Imam Torino riceve visita Garante detenuti, 'mie parole travisate, no in Egitto'**