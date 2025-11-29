Miró l’arte che parla | a Napoli litografie segni e universi primordiali del grande artista spagnolo

Joan Miró, la sua grafica e la sua ossessione per la parola tornano a Napoli con una mostra ampia e curatoriale che punta dritta al laboratorio creativo del maestro catalano. L’appuntamento riservato alla stampa è fissato per mercoledì 3 dicembre alle 11.00 nella basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta (Piazzetta Pietrasanta 17-18), mentre l’apertura al pubblico scatterà il 5 dicembre. La rassegna resterà visitabile fino al 19 aprile 2026. All’incontro sarà presente il curatore Achille Bonito Oliva. Un viaggio nella grafica di Miró. Prodotta da Navigare Srl, con il patrocinio del Comune di Napoli, del Consolato di Spagna e dell’Instituto Cervantes, e con la partecipazione di Lapis Museum, l’esposizione riunisce circa 100 opere tra litografie, acquetinte e acqueforti provenienti da collezioni private. 🔗 Leggi su Ildenaro.it