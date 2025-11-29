Minacciata dall' ex proprio mentre è in caserma per la querela | arrestato 31enne
Cattolica (Rimini), 29 novembre 2025 - I c arabinieri della tenenza di Cattolica hanno arrestato un uomo di 31 anni ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell ’ex compagna, al termine di un’indagine condotta nelle ultime settimane e considerata dagli investigatori particolarmente delicata per la vulnerabilità della vittima e per la frequenza delle condotte contestate. Il coraggio di denunciare. Dalle verifiche svolte è emerso che l’indagato avrebbe messo in atto per mesi una sequenza continua di comportamenti minacciosi e ossessivi, culminati in un’escalation di pressioni psicologiche rivolte non solo alla donna, ma anche ai suoi familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
