Minaccia i compagni di scuola con la pistola giocattolo
AGI - Momenti di tensione, ieri mattina, alla scuola media di Cervaro, dove un alunno di prima media si è presentato con una pistola poi risultata giocattolo, generando panico tra studenti e personale scolastico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassino per accertare quanto accaduto. Durante l'intervento, la madre del ragazzo è arrivata all'istituto e ha iniziato a insultare e ostacolare i militari, opponendo resistenza nel tentativo di difendere il figlio. La donna è stata arrestata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si inserisce in un quadro di forte tensione che da mesi interessa l' istituto, già teatro di un'altra grave vicenda nei giorni scorsi, quando un'assistente dei servizi sociali era stata aggredita davanti alla scuola. 🔗 Leggi su Agi.it
