Milo Manara nel ‘nome della rosa’ Un Medioevo luminoso e fantastico

Una storia di monaci e frati, ambientata nel Medioevo in un’abbazia, tra dispute teologiche e scontro tra ortodossia ed eresia. Che c’entra con un grande maestro del fumetto erotico come Milo Manara? C’entra e molto perché Manara è un maestro del fumetto a tutto tondo, un artista della “letteratura disegnata“ che sarebbe riduttivo ingabbiare in un solo genere “fumettistico“. Ne è la prova la sfida di Manara, di confrontarsi, con Il nome della rosa, di Umberto Eco, grande successo editoriale e vincitore del Premio Strega pubblicato 45 anni fa. In occasione dell’uscita del secondo e ultimo volume dell’opera di Manara (Oblomov edizioni) si tiene la prima mostra integrale delle tavole tratte dal primo e secondo volume. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

