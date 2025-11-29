Milo Manara nel ‘nome della rosa’ Un Medioevo luminoso e fantastico
Una storia di monaci e frati, ambientata nel Medioevo in un’abbazia, tra dispute teologiche e scontro tra ortodossia ed eresia. Che c’entra con un grande maestro del fumetto erotico come Milo Manara? C’entra e molto perché Manara è un maestro del fumetto a tutto tondo, un artista della “letteratura disegnata“ che sarebbe riduttivo ingabbiare in un solo genere “fumettistico“. Ne è la prova la sfida di Manara, di confrontarsi, con Il nome della rosa, di Umberto Eco, grande successo editoriale e vincitore del Premio Strega pubblicato 45 anni fa. In occasione dell’uscita del secondo e ultimo volume dell’opera di Manara (Oblomov edizioni) si tiene la prima mostra integrale delle tavole tratte dal primo e secondo volume. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Un'opera affascinante che si fonda su tre distinti stili grafici che si intersecano inseguendo la perfezione visiva. Ciascuno racconta un aspetto del libro di Umberto Eco. "Il nome della rosa" di Milo Manara su QN @qn_giorno @qn_lanazione @qn_carlino Vai su X
IL NOME DELLA ROSA VOL.2 è finalmente in libreria! Milo Manara, maestro del fumetto classico contemporaneo, firma l’adattamento a fumetti del capolavoro di Umberto Eco. Un’opera preziosa che mette su carta tre distinti stili grafici che si intersecano inseg - facebook.com Vai su Facebook
La grande opera di Milo Manara per i 100 anni dell’Istituto di Anatomia Umana di Padova - L’Istituto di Anatomia Umana dell’Università di Padova compie 100 anni e festeggia con una grande opera di Milo Manara. Lo riporta artribune.com
I disegni di Milo Manara ispirati alle opere di Mozart. La mostra ad Avellino - Dopo la presentazione in forma ridotta lo scorso ottobre alla Galleria di Palazzo Pianetti di Jesi, in occasione della 56esima stagione lirica del Teatro Pergolesi, i disegni di Milo Manara ispirati ... Si legge su artribune.com
Il Nome della Rosa, l'arte di Manara al servizio di Umberto Eco - Un’opera colossale, un adattamento estremamente complesso e una straordinaria prova di versatilità artistica. tg24.sky.it scrive