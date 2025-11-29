' M' illumino di Cascina' | presentato il programma degli eventi natalizi
Tutto è pronto per l'edizione 2025 di 'M'illumino di Cascina', il ricco programma di eventi natalizi che andranno in scena su tutto il territorio dal 30 novembre 2025 all'11 gennaio 2026. Appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età, per soddisfare una vasta platea. "A Cascina il calendario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
