Mille luci stelle e fontane | che Ancona che brilla 2025 abbia inizio VIDEO
ANCONA - Ha preso ufficialmente il via oggi pomeriggio, sabato 29 novembre, Ancona che brilla 2025. La serie di eventi e iniziative che caratterizza il periodo natalizio della città dorica vedrà la sua conclusione il 6 gennaio 2026.Il clou della cerimonia odierna è stato come sempre l'accensione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tff, Salvatore Esposito: "Raccontiamo le mille luci di Napoli" Vai su X
È già tempo di mercatini di Natale! Con le loro mille luci e l'odore di cannella e vin brulé sono una vibrante immersione nel sapore dolce delle feste. Da nord a sud Italia, ecco i luoghi dove fare acquisti e vivere anche vere e proprie esperienze sensoriali. Com - facebook.com Vai su Facebook
Quelle storie mormorate da mille e una fontana - Mille e una fontana, che se potessero parlare racconterebbero le storie confidate all’acqua mormorante sgorgata ininterrottamente dalle radici delle civiltà umane, dall’antica Mesopotomia - Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it
A Roma per Capodanno mille agenti e fontane off limits - Mille agenti in campo per i servizi di sicurezza del capodanno a Roma. Da ansa.it