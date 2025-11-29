Mille luci stelle e fontane | che Ancona che brilla 2025 abbia inizio VIDEO

Anconatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Ha preso ufficialmente il via oggi pomeriggio, sabato 29 novembre, Ancona che brilla 2025. La serie di eventi e iniziative che caratterizza il periodo natalizio della città dorica vedrà la sua conclusione il 6 gennaio 2026.Il clou della cerimonia odierna è stato come sempre l'accensione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Quelle storie mormorate da mille e una fontana - Mille e una fontana, che se potessero parlare racconterebbero le storie confidate all’acqua mormorante sgorgata ininterrottamente dalle radici delle civiltà umane, dall’antica Mesopotomia - Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

A Roma per Capodanno mille agenti e fontane off limits - Mille agenti in campo per i servizi di sicurezza del capodanno a Roma. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mille Luci Stelle Fontane