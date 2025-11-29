Milano viaggio nei campi rom dove i bambini sfuggono ai radar
Sono nati in Italia da genitori di etnia rom, hanno vissuto in un roulotte prima, ora in una casa popolare. Non si sa se occupata abusivamente o assegnata regolarmente. Sono i bambini che spesso sfuggono ai radar. Alcuni vanno a scuola per un tempo, poi spariscono e non ci vanno più. Un mondo difficile da registrare. Sono i bambini che vivono tra vecchie batterie e bombole del gas, senz'acqua, senza scuola e senza luce. Sono i bambini dei campi rom di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
