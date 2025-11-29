Milano rubano orologi di lusso con tecnica dello specchietto | 2 arresti
La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento – ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di due cittadini italiani, di 38 e 47 anni, con precedenti penali specifici, sospettati di essere gli autori di due rapine di orologi di lusso. I due sono stati rintracciati a Napoli dai poliziotti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile della Questura di Milano insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Napoli. Agli stessi, già arrestati in passato per fatti analoghi commessi anche a Milano e per questo ritenuti degli specialisti di questo tipo di delitto, vengono contestate due rapine entrambe consumate a Milano in Viale Fulvio Testi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
