milano raduno in ricordo di 15enne morto di infarto

29 nov 2025

A Milano si è tenuto un raduno in ricordo di un 15enne morto di infarto. Il ritrovo è avvenuto nel playground di via Dezza, dove il giovane è morto nel 2017 mentre giocava a basket. I fiori lasciati ogni anno dalla famiglia a bordo del campo sono stati recentemente deturpati da un passante e la notizia ha spinto centinaia di persone a partecipare al ritrovo e a portare un girasole per decorare il campo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

