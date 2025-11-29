Milano e i ladri di orologi di lusso | arrestati i due specialisti della tecnica dello specchietto

Milano, 29 novembre 2025 – Le rapine di orologi di lusso sono una piaga che affligge Milano ormai da tempo. Tra le vittime preferite dai rapinatori soprattutto facoltosi turisti stranieri, pedinati e aggrediti nelle vie del centro, in particolar modo quelle del quadrilatero della moda. Gli ultimi due arrestati, invece, erano specialisti della cosiddetta tecnica dello “specchietto”: urtare lo specchietto dell'automobilista per costringerlo ad abbassare il finestrino e strappare orologi di lusso dal polso. Milano, rapina un Richard Mille da 300mila euro al vicepresidente turco del Trabzonspor: catturato 24 ore dopo in un kebab È così che due uomini di 38 e 47 anni, entrambi italiani e con precedenti specifici, avrebbero messo a segno due rapine di orologi di pregio a Milano nel giro di una settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

