Milano-Cortina studenti sanniti in Grecia per l‘accensione della fiamma olimpica

Tempo di lettura: 3 minuti Un'esperienza indimenticabile per gli studenti del Liceo Scientifico 'G. Galilei' di Benevento: nei giorni scorsi le classi 4ªA, 4ªE e 4ªF hanno preso parte alla cerimonia di accensione della fiamma olimpica a Olimpia, in Grecia, in vista dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Una iniziativa voluta fortemente dalla dirigente Antonella Gramazio, che ha intuito da subito il valore formativo di una esperienza di tale portata. Il viaggio – organizzato dalla docente Mariagrazia Cotugno, tra i referenti del progetto – è iniziato lo scorso 23 novembre con il traghetto da Brindisi.

