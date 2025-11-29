Milan-Lazio streaming gratis | la Serie A in diretta live

La 13ª giornata di Serie A si apre subito con un incrocio pesante, perché Milan-Lazio promette scintille in un turno che potrebbe ridisegnare la classifica. I rossoneri arrivano al match sospinti dall’entusiasmo del trionfo nel derby, un 3-1 che ha riconsegnato certezze e fiducia alla squadra di Allegri. Di fronte, la Lazio di Sarri, reduce dal successo per 2-0 sul Lecce, decisa a restare attaccata al treno europeo. Il Milan si presenta all’appuntamento con 25 punti, a due lunghezze dalla vetta occupata dalla Roma, mentre i biancocelesti, fermi a 18, cercano un colpo che possa rilanciarli in piena zona coppe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Milan-Lazio streaming gratis: la Serie A in diretta live

