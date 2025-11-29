Milan-Lazio duello ad alta quota | le scelte di Allegri e Sarri per il big match di San Siro

La tredicesima giornata propone una sfida che profuma di alta classifica e peserà sull’equilibrio del campionato. Il Milan, reduce dalla vittoria pesantissima nel derby contro l’Inter, torna a San Siro per affrontare una Lazio che ha ritrovato slancio superando il Lecce e vuole continuare la risalita. I rossoneri arrivano all’appuntamento con 25 punti, secondi a -2 dalla Roma capolista; dall’altra parte, la squadra di Sarri è salita a 18 punti, decisa a riavvicinarsi alla zona Europa. Le sensazioni sono diverse, ma entrambe le squadre condividono lo stesso obiettivo: restare nella scia del gruppo di vertice. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

