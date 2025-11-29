Milan-Lazio Allegri punta su Nkunku per il primo posto | il pronostico

Max contro Sarri nell'anticipo di San Siro il giorno prima dello scontro diretto tra Roma e Napoli. L'occasione per i rossoneri è grande. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan-Lazio, Allegri punta su Nkunku per il primo posto: il pronostico

Contenuti che potrebbero interessarti

Milan-Lazio, probabili formazioni: ballottaggio in attacco. Bartesaghi favorito su… #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com Vai su Facebook

Confermato dopo l'allenamento di oggi pomeriggio: Pulisic, Athekame e Gimenez non convocati per Milan-Lazio Vai su X

Milan Lazio, Allegri ha le idee chiare! Punta a questo record contro i biancocelesti - Vuole questo record contro i biancocelesti Il Milan, galvanizzato dalla vittoria nel Derby contro l’Inter, vuole proseguir ... Secondo lazionews24.com

Milan Lazio, Braglia racconta la sfida di San Siro, tra l’impronta di Allegri e i meriti di Sarri - Ecco che cosa ha detto Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante ... lazionews24.com scrive

Milan-Lazio, Sarri punta sulla tattica? Il pensiero di Orlando - Le parole di Massimo Orlando in vista della sfida tra la squadra di Allegri e quella di Sarri e su come sarà il match dal punto di vista tattico ... lalaziosiamonoi.it scrive