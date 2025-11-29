Milan-Lazio Allegri punta su Nkunku per il primo posto | il pronostico

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max contro Sarri nell'anticipo di San Siro il giorno prima dello scontro diretto tra Roma e Napoli. L'occasione per i rossoneri è grande. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan lazio allegri punta su nkunku per il primo posto il pronostico

© Gazzetta.it - Milan-Lazio, Allegri punta su Nkunku per il primo posto: il pronostico

Contenuti che potrebbero interessarti

milan lazio allegri puntaMilan Lazio, Allegri ha le idee chiare! Punta a questo record contro i biancocelesti - Vuole questo record contro i biancocelesti Il Milan, galvanizzato dalla vittoria nel Derby contro l’Inter, vuole proseguir ... Secondo lazionews24.com

milan lazio allegri puntaMilan Lazio, Braglia racconta la sfida di San Siro, tra l’impronta di Allegri e i meriti di Sarri - Ecco che cosa ha detto Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante ... lazionews24.com scrive

milan lazio allegri puntaMilan-Lazio, Sarri punta sulla tattica? Il pensiero di Orlando - Le parole di Massimo Orlando in vista della sfida tra la squadra di Allegri e quella di Sarri e su come sarà il match dal punto di vista tattico ... lalaziosiamonoi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Lazio Allegri Punta