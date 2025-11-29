Milan-Lazio | Allegri contro Sarri e tre punti per primato o Europa; formazioni e orari tv

Milano 29 novembre 2025 - Una serata alla Scala del Calcio per festeggiare la sfida tra due grandi maestri del Calcio italiano. Da una parte Massimiliano Allegri vuole dormire almeno per una notte in vetta alla classifica alla guida del Milan, dall'altra Maurizio Sarri deve tenere alta la pressione sulla zona Europa e per farlo servono i tre punti. A San Siro, nella serata di oggi sabato 29 novembre rossoneri e biancocelesti si fronteggeranno nella gara valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45. I meneghini arrivano a questa sfida con una striscia di risultati consecutivi impressionanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan-Lazio: Allegri contro Sarri e tre punti per primato o Europa; formazioni e orari tv

Leggi anche questi approfondimenti

? Big Match a San Siro: il #Milan ospita la #Lazio ? I rossoneri scendono in campo stasera per un altro scontro diretto fondamentale in casa contro i biancocelesti di Sarri Il vostro pronostico secco per questa sfida? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU MILAN - facebook.com Vai su Facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Milan- #Lazio Vai su X

Milan-Lazio: Allegri contro Sarri e tre punti per primato o Europa; formazioni e orari tv - I rossoneri sognano il primo posto e il dodicesimo risultato utile consecutivo; i biancocelesti sognano lo sgambetto per avvicinare ancor di più l'Europa ... Come scrive sport.quotidiano.net

Milan-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La partita tra Milan e Lazio è in programma a San Siro alle ore 20. Segnala tuttosport.com

Milan-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming). Torna Castellanos - A San Siro va in scena un match di grande fascino tra Milan e Lazio che si sfidano nel sabato della 13a giornata di Serie A. Come scrive ilmessaggero.it