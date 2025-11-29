Milan-Lazio 0-0 45? | super Maignan in avvio Poi poco spettacolo | Serie A News

È finito il primo tempo di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i biancocelesti di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

