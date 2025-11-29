Milan guarda Longoni | prestazione brillante con l’Italia Under 17 E il rinnovo …

Pianetamilan.it | 29 nov 2025

Non solo il giovane Torriani, il futuro della porta del Milan potrebbe anche essere legato al nome del giovanissimo Alessandro Longoni. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan guarda longoni prestazione brillante con l8217italia under 17 e il rinnovo 8230

© Pianetamilan.it - Milan, guarda Longoni: prestazione brillante con l’Italia Under 17. E il rinnovo …

