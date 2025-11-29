Milan Fofana in crescita con un limite evidente | perché mancano ancora i gol?

Milan, Fofana dovrebbe giocare ancora da titolare contro la Lazio. Per Allegri è molto importante. Perché non riesce a segnare? L'analisi di Gazzetta.it.

Angolo Tattico di #InterMilan - #Fofana forte su #Bastoni, Rabiot a tutto campo: le chiavi del derby Vai su X

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. - facebook.com Vai su Facebook

Udinese-Milan 0-3, super Pulisic e Fofana: Allegri ruggisce - Milano, 20 settembre 2025 – Tre vittorie di fila, senza prendere gol: non succedeva dal lontano febbraio 2023. Riporta ilgiorno.it

Milan, Fofana: “Allegri e Modric faranno la differenza. Dobbiamo tornare in Champions” - Il centrocampista francese ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha fatto il punto sui temi dell’estate rossonera. Scrive gianlucadimarzio.com

Milan, l'assenza di Rabiot mette a nudo i limiti di Fofana: i dati che smentiscono la teoria di Allegri - La sosta arriva nel momento giusto per il Milan: Allegri e il suo staff lavoreranno alacremente per recuperare Rabiot e migliorare la condizione fisica di Jashari. Secondo calciomercato.com