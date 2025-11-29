Milan colpo sulla Lazio | Leao firma la vetta provvisoria

Il Milan batte la Lazio 1-0 a San Siro grazie a una zampata di Rafa Leao a inizio ripresa, nella sfida di sabato 29 novembre 2025 che poteva valere il sorpasso momentaneo sulla Roma in attesa del big match con il Napoli. In un Meazza pieno e rumoroso, la squadra di Massimiliano Allegri soffre nel primo tempo, ringrazia più volte Maignan, poi colpisce al momento giusto e difende il vantaggio fino all’ultimo secondo, resistendo al forcing dei biancocelesti e a un finale infuocato tra VAR e proteste. La Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria sul Lecce e in piena rincorsa europea, esce sconfitta ma non ridimensionata, dopo una partita giocata a viso aperto. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, colpo sulla Lazio: Leao firma la vetta provvisoria

