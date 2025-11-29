Milan caso ‘Axum’ | i tifosi insorgono contro i divieti imposti
Le tensioni tra il tifo rossonero e le autorità non intendono placarsi: ecco il nuovo divieto imposto ai tifosi del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
#MILANLAZIO: SI GIOCA LA VETTA! In caso di vittoria, il Diavolo vola in testa alla classifica in solitaria. TEGOLA #PULISIC: Capocannoniere OUT per affaticamento. #Nkunku (40 milioni) ha l'occasione irripetibile: titolare al fianco di #Leão. LE SCELT - facebook.com Vai su Facebook
#ÁlexJiménez è l’esempio perfetto del progetto #MilanFuturo ? Nella scorsa stagione ha completato la sua crescita tra agosto e dicembre, diventando poi un titolare stabile in Prima Squadra. Oggi è tra i protagonisti del #Bournemouth, che lo considera una Vai su X
Serie C, il caso Rimini apre la contestazione a Gravina: il mancato ripescaggio del Milan Futuro e la gaffe sull’Under 17 - L'esclusione del Rimini dal campionato di serie C apre l'ennesima contestazione a Gravina per il mancato ripescaggio del Milan Futuro. Da sport.virgilio.it
Camarda via dal Milan, tifosi furiosi: “Operazione folle e senza senso” - La dirigenza rossonera ha trovato un accordo con il Lecce per un trasferimento dell'attaccante con la formula del prestito ... Riporta tuttosport.com