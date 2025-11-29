Migranti Usa | sospese tutte le decisioni su richieste di asilo

WASHINGTON, 29 NOV – Il governo americano ha annunciato ieri il congelamento di tutte le decisioni relative alla concessione dell’asilo negli Stati Uniti dopo l’attacco avvenuto a Washington, che ha causato la morte di una militare e il ferimento grave di un altro soldato. Il sospettato, Rahmanullah Lakanwal, un cittadino afgano di 29 anni arrivato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

