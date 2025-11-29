Migliaia di donne evitano la chemio grazie a test genomici
AGI - La medicina di precisione entra sempre più nella pratica clinica e cambia il percorso di cura delle pazienti con tumore al seno ormono-responsivo, che rappresentano oltre il 70% di tutti i casi. Grazie ai test genomici, come Oncotype Dx, oggi è possibile capire chi ha davvero bisogno della chemioterapia e chi può essere curata in sicurezza con la sola ormonoterapia. Questo esame, che analizza l'attività di 21 geni del tumore, ha già permesso di ridurre l'uso della chemioterapia, migliorando la qualità di vita di migliaia di donne, senza pregiudicare l'esito del trattamento. Gli esperti del Policlinico Gemelli chiedono ora che il test venga garantito in tutte le Regioni e inserito nei LEA, mentre nuovi studi puntano a estenderne l'uso anche prima dell'intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Agi.it
