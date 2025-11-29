Michele Catasta papà del Vibe coding | Programmando con le ‘vibrazioni’ l’idea torna al centro

Repubblica.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marchigiano, ha sviluppato Replit Agent, il prodotto che ha inaugurato l’era della programmazione in linguaggio naturale grazie all’IA. “Anche i non esperti possono creare software, senza bisogno di ingegneri”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Michele Catasta, papà del “Vibe coding”: «Programmando con le ‘vibrazioni’, l’idea torna al centro»

