Michele Catasta papà del Vibe coding | Programmando con le ‘vibrazioni’ l’idea torna al centro
Marchigiano, ha sviluppato Replit Agent, il prodotto che ha inaugurato l’era della programmazione in linguaggio naturale grazie all’IA. “Anche i non esperti possono creare software, senza bisogno di ingegneri”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
