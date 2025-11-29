Mi servono soldi devo andare a ballare L' audio choc dei truffatori di Napoli che ingannano gli anziani di Roma
“Sto senza una lira, devo andare per forza. Sabato devo andare a ballare e mi servono 200 o 300 euro”. A parlare è uno dei giovani truffatori - intercettato - che da Napoli era partito in missione a Roma per truffare gli anziani. Un sistema, quello delle batterie che dalla Campania si muovo per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
