Meteo Roma del 29-11-2025 ore 06 | 15

meteo ben ritornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse neve sulle Alpi film versi 200-500 m in Appennino fine Cinquecento 900 m al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali tra la serata era notte precipitazioni inserimento ancora dei fenomeni sull'Appennino emiliano romagnolo con lettino e 400-600 metri al centro al mattino molte nubi su tutte le regioni con locali piogge tra Umbria e Marche al pomeriggio locali piogge in Abruzzo asciutto altrove con Cieli nuvolosi tra la serata la notte tempo in peggioramento con piogge sparse neve in Appennino fino agli 800 900 metri al sud Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse piaciuto su Sardegna e regioni adriatiche sulla Calabria al pomeriggio precipitazioni in arrivo anche sulle altre regioni con neve in Sardegna oltre 700 800 m tra la serata era notte ancora maltempo in Sardegna con neve fino a 600 metri tra Campania e Molise con neve oltre 1000 1000 100 m temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

