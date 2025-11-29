Meteo Mario Giuliacci | una pessima domenica le ultime previsioni
Ogni giorno è il giorno del meteo. E secondo quanto riportato dal sito personale del colonnello Mario Giuliacci, il fine settimana che si è appena aperto sarà segnato da due fasi meteorologiche nettamente differenti: una più tranquilla e soleggiata, l’altra influenzata dall’arrivo di una nuova perturbazione. Clicca qui per accedere al sito personale di Mario Giuliacci In queste ore - oggi, sabato 29 novembre -, l’Italia continua a trovarsi sotto l’influenza dell’alta pressione, in particolare al Nord e lungo il settore tirrenico centrale. Le regioni meridionali e quelle affacciate sull’Adriatico centrale risentono invece ancora degli ultimi effetti del ciclone che nei giorni scorsi ha portato forte instabilità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
