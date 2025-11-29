Meteo le previsioni in Campania per sabato 29 novembre 2025

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 29 novembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1766m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore.

